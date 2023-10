Homem que tentou matar esposa na frente dos filhos é condenado a oito anos de prisão

Em sessão de julgamento realizada nessa terça-feira, 10/10, o Tribunal do Júri de Brazlândia condenou Sidnei Moreira Rodrigues a oito anos de prisão, em regime inicial fechado, por tentar matar sua companheira, na frente dos filhos, na noite do dia 2 de abril de 2022.

As agressões à mulher foram iniciadas no interior da residência do casal. Para fugir do agressor, a vítima saiu correndo para a rua, mas o réu alcançou a mulher e atingiu nela diversas facadas, que foram presenciadas pelos filhos do casal.

De acordo com o entendimento dos jurados, que acolheram a denúncia do Ministério Público do DF, o crime foi cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio) e, ainda, na presença de descendente.

Sidnei aguardou o julgamento preso e, tendo em vista o tamanho da pena aplicada e o prazo que já se encontrava recluso, bem como a ausência de reincidência, o Juiz Presidente do Júri permitiu que o réu recorra em liberdade.

Processo: 0701310-56.2022.8.07.0002

Com informações do TJ-DFT