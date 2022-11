Homem que matou ex-mulher a facadas na frente da filha será levado à audiência de custódia

No Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu e autuou em inquérito apuratório, no dia de ontem, Bruno Nunes Magalhães, detido por ter matado a ex-mulher, a fisioterapeuta Natália Rodrigues Valentin, a facadas no Grajáu, na Zona Norte da capital. Bruno será agora submetido a uma audiência de custódia, onde se aguarda a conversão do flagrante em preventiva, ante as circunstâncias que demonstram a periculosidade do agente do crime de feminicídio.

Tudo se iniciou quando Bruno atraiu a vítima, Natália, ao antigo apartamento do casal, dizendo que a filha deles, de 9 anos, estava passando mal. Quando a fisioterapeuta chegou, atacou-a pelo menos sete vezes com uma faca, na frente da criança, que foi usada como isca para a ida da vítima ao local.

Após o fato, a polícia foi acionada e o local do crime foi submetido a vistorias, para a elucidação dos fatos e sua dinâmica, conforme procedimento previsto. Em fuga, o próprio assassino se apresentou a Polícia, onde foram tomadas as providências adequadas. Agora Bruno terá direito a uma audiência de custódia com um juiz carioca.