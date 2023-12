Homem é condenado por tentativa de homicídio ocorrido há mais de 23 anos

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama obteve a condenação nesta terça-feira, 28 de novembro, de Domingos Torres Vieira pela tentativa de homicídio qualificado de Carlos Eduardo Pereira Souto, no Gama. A pena foi fixada em 6 anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, em razão de alguns atenuantes de pena a que o acusado teve direito. O crime ocorreu em janeiro de 2000.

A demora no julgamento do processo decorreu do comportamento do acusado, que só foi localizado e preso 16 anos depois do fato. Em razão da pandemia do Covid-19 e por ser idoso, foi colocado em liberdade em 2020, mas por descumprir as medidas cautelares impostas, Domingos Torres foi novamente preso e trazido a julgamento.

A decisão do Tribunal do Júri acolheu a qualificadora decorrente do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada repentinamente pelo acusado.

Entenda o caso

O crime ocorreu na noite de 29 de janeiro de 2000, em um beco situado na EQ 16/20, Bloco “A”, do Gama/DF. O acusado discutiu com a vítima, foi em casa, buscou uma faca e desferiu um golpe no estômago de Carlos Eduardo, sem dar chance de defesa à vítima.

Processo nº: 0000242-78.2000.8.07.0004

Com informações do MPDFT