Forças Armadas entregarão relatório de fiscalização das urnas dia 09, quarta-feira, ao TSE

O Ministério da Defesa informou que vai entregar o relatório sobre a fiscalização do sistema eleitoral daqui a dois dias. O documento, segundo a pasta, será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral na quarta feira, dia 09 de novembro, o que coincide com informações anteriores de que essa entrega seria formalizada após o segundo turno das eleições. A regularidade do processo de votação no país já foi atestado por observadores internacionais e o Tribunal de Contas da União.

A Defesa fundamentou que há uma motivação para essa entrega retardada. O objetivo é o de de evitar qualquer inconsistência. As Forças Armadas somente encamparam o acompanhamento do processo eleitoral a pedido do presidente Jair Bolsonaro, que concorreu ao segundo mandato pelo PL.

Os militares formaram uma Equipe de Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, com 10 oficiais da Ativa, oriundos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Segundo a Defesa, os integrantes da equipe são especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia da informação, engenharia e computação. Esse relatório já estaria concluído, mas sua entrega, no entanto, está marcada para a próxima quarta-feira, dia 09 de novembro.