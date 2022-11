CNJ determina que votação para escolha de juízes do TRF¹ seja suspensa

O CNJ, por meio do Corregedor Nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, determinou, no dia de ontem, que o TRF¹ adie a votação de listas para preenchimento de sete vagas de juiz federal de segunda instância no Tribunal Regional Federal da 1a. Região. Essa escolha seria decidida, não fosse a liminar, no dia de hoje, quinta feira. Até então, não há nova data marcada para o ato.

A decisão de Salomão se reflete diretamente sobre o processo de escolha dos novos desembargadores a comporem o Tribunal Regional Federal. Haveria um interesse de grupos de que esta escolha acontecesse , pois os nomes elencados na lista serão aqueles que poderão ser submetidos ao processo de escolha pelo presidente da república para comporem o Tribunal Federal.

O TRF¹ tem sede em Brasília, Distrito Federal, e as vagas de sua composição foram alteradas. Com a decisão do CNJ, e a sustação da formação dessa lista, não haverá tempo hábil para que o processo de escolha dos novos Desembargadores Federais recaia sobre Bolsonaro. Não sendo enviadas essas listas ao executivo federal, ainda neste ano, afigura-se que essa incumbência caberá ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Especulares firma que essa decisão colocou um freio nas expectativas de Kássio Nunes, que havia trabalhado para que essas nomeações recaíssem em Bolsonaro.