Alexandre de Moraes não vê o risco de golpe dito como pré anunciado por apoiadores de Bolsonaro

O futuro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, teria, reservadamente, falado a assessores que não há temor de golpe por parte de Jair Bolsonaro, tudo não passando de arroubos do Chefe do Poder Executivo as constantes ameaças às instituições democráticas.

Moraes diz não ver qualquer ameaça concreta nas manifestações programadas para o feriado de Sete de Setembro, considerando uma prévia do que apoiadores do Presidente podem pretender por ocasião das eleições que estarão sob o comando de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral.

Não há chances reais de golpe. Antes de se tornar Ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes foi Secretário de Segurança Pública de São Paulo e mantém, até hoje, excelentes relações com militares, dentre esses o atual Ministro da Defesa Paulo Sérgio Oliveira e com o candidato a vice de Bolsonaro, Walter Braga Neto. Nenhum militar pretende romper com o regime democrático ou estariam dispostos ao cumprimento de qualquer ordem desatinada, falou Moraes a fontes ligadas ao futuro e iminente presidente do TSE.