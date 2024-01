Justiça decreta preventiva de homem preso com 13 quilos de maconha e 3 armas furtadas

O juízo da 2ª Vara Criminal da Capital converteu a prisão em flagrante de um homem em preventiva pelos crimes de receptação, porte ilegal de armas e tráfico de drogas. O homem foi flagrado com 13 quilos de maconha, três armas de fogo, mais de 200 munições e duas bicicletas de alto padrão em uma residência no bairro Monte Cristo, na área continental de Florianópolis. Após fugir dos policiais militares, o acusado voltou à casa e confirmou a propriedade dos bens apreendidos.

Segundo o relatório da Polícia Militar, os agentes públicos flagraram o homem com uma arma na cintura na porta de um imóvel. Ao perceber a presença dos militares, o acusado fugiu para a residência, subiu para o 2º andar e pulou à janela do quarto para escapar pela rua dos fundos da propriedade. Durante a perseguição, os policiais perceberam os 13 quilos de maconha no quarto.

Durante as buscas, os policiais encontraram três pistolas calibres .40, 380 e 9mm, todas com registro de furto. O acusado também tinha mais de 200 munições e duas bicicletas, que alegou ter pago R$ 200 para uma pessoa em situação de rua. O homem teria revelado que a intenção era vender as drogas e as armas (5003292-53.2024.8.24.0023).