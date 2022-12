Trabalhador discriminado por ser negro na empresa que lhe negou promoção deve ser indenizado

O Desembargador Pedro Luís Vicentin Foltran, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, reconheceu em ação trabalhista que um trabalhador foi preterido em promoção por conta da cor negra e, por consequência, a conduta discriminatória implica na indenização por danos morais em R$ 50 mil. A decisão do relator foi seguida à unanimidade na 3ª Turma do TRT.

Para o relator restou provado nos autos que houve a prática de atitude discriminatória, pois a empresa teve a oportunidade processual de refutar a alegação, mas não o fez. Contratado como auxiliar de post mix, o trabalhador disse, no pedido que inaugurou a ação, que ouviu promessas de promoção por três anos, mas que nunca houve tal promoção, em que pesasse seu ótimo desempenho profissional. Em determinado momento surgiu, inclusive, uma vaga, porém, restou preterido por outro colega da empresa, com menos tempo e experiência, apenas por ser negro.

Em sede de instância inferior a ação trabalhista foi acolhida em sua integralidade, com a condenação da empresa em R$ 50 mil, com base em provas testemunhais juntadas aos autos, segundo a decisão. A empresa recorreu. O recurso foi desprovido com o voto de Vicentin, que fundamentou terem ocorrido violações que se vinculam a aspectos intrínsecos a grupos identitários , politicamente não hegemônicos, e que houve sim demonstração de que o trabalhador foi vítima de discriminação. Foi mantida o valor da indenização.