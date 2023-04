Ter dito o juiz no inquérito que há indícios de autoria do investigado não o torna suspeito

O Código de Processo Penal enumera as hipóteses de suspeição do juiz. Juiz que se omite de se declarar suspeito, quando deva, não apenas compromete a jurisdição, mas torna o processo nulo. Ocorre que, para que se faça uso do instituto da suspeição, como causa de invalidez de atos que o juiz suspeito tenha exercitado, importa que surja, pelo menos, uma das hipóteses do artigo 254 e incisos do CPP. Sem dúvida, o fato do juiz que preside o inquérito ter, ao despachar, feito a anotação de que há indícios mínimos de autoria contra o indiciado, não é motivo que autorize o Tribunal de Justiça a acolher a oposição ao magistrado. Foi Relatora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, do TJAM que rejeitou o pedido de afastamento da magistrada do processo.

O incidente processual foi instaurado a pedido de E.B.C, contra a magistrada da 10ª Vara Criminal, em Manaus. Ao examinar os autos, a Relatora firmou que não foi demonstrada a falta de comprometimento da juíza E. S.J de D.C.A.F com a imparcialidade que assegura a prática da atividade jurisdicional.

Tramita contra o investigado um inquérito policial que visa apurar o vazamento de informações de eventuais procedimentos de investigação em andamento no âmbito interno do Ministério Público do Amazonas. Sucessivos pedidos de trancamento do inquérito policial foram desatendidos pela magistrada, que teve, ao final, contra si, o pedido de reconhecimento de suspeição, na forma do artigo 254 do CPP.

Para o julgado, o inconformismo em relação à decisão ou mesmo ao prosseguimento do Inquérito Policial deva ter outro caminho, que não a exceção de suspeição. Vias processuais adequadas devem ser utilizadas para combater possíveis ilegalidades contra ameaça ao direito de liberdade. Um desses caminhos não é a exceção de suspeição.

Processo nº 0218257-69.2021.8.04.0001