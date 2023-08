Suspeito de envolvimento na morte do empresário Rafael Cunha será ouvido em audiência amanhã

A Polícia Civil do Amazonas encaminhou ao Fórum Ministro Henoch Reis, na data de hoje, os formulários necessários para que seja ouvido em audiência de custódia Adriano Fogassa Almeida. Os documentos foram encaminhados pelo Delegado Antônio Cláudio Silva Teixeira e se referem ao cumprimento de uma ordem constante no Banco Nacional de Mandados de Prisão, em decisão da Juíza Eline Paixão Silva Gurgel do Amaral Pinto, da Central de Inquéritos Policiais.

O custodiado é suspeito de envolvimento na morte do empresário Rafael Moura Cunha, vítima de disparos de arma de fogo, fato ocorrido no dia 2 de março de 2021, próximo a um bar no Parque Dez, na Rua Perimetral 1, na Zona Centro-Sul de Manaus. O executor dos disparos de arma de fogo aguardava o empresário, aproveitando a ocasião quando a vítima estava próxima ao automóvel de sua propriedade.

A audiência será realizada amanhã, dia 12 de agosto de 2023, no Fórum Henoch Reis, mas apenas avaliará sob que circunstâncias se efetivou o mandado de prisão, não adentrando no mérito da apuração ou na avaliação de manutenção da prisão, que está afeta apenas ao juízo natural da causa, por ora, a Central de Inquéritos. A pessoa presa, em cumprimento de mandado de prisão, deve ser imediatamente apresentada à autoridade judicial, em audiência de custódia, como sói ocorrerá com o suspeito.

No decreto de prisão preventiva de Adriano Fogassa Almeida, por ocasião de sua edição, constou que a decisão atendeu a um pedido do Ministério Público, por se entender que os fatos indicavam que em liberdade o suspeito poderia representar risco à manutenção da ordem pública, além de que a medida tenha sido impositiva para assegurar a aplicação regular da instrução criminal.