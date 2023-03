Sem provas de que o comparsa era menor, acusado não deve ser condenado por corrupção de adolescente

A Desembargadora Vânia Maria Marques Marinho, do Tribunal de Justiça do Amazonas fixou que deve haver prova da idade do menor para que acusado possa ter sobre si, a aplicação de uma pena privativa de liberdade pela conduta de atuar com o adolescente ou permitir que seja partícipe de uma prática criminosa – crime definido como corrupção de menores. Neste contexto, ante a ausência de documentação hábil quanto à comprovação da idade do suposto adolescente, reformou a sentença e absolveu os acusados do crime imputado pelo Ministério Público.

Na ação penal, os acusados foram condenados pelo crime de roubo e pelo crime de corrupção de menores, em concurso material de delitos. A defesa pediu o afastamento da condenação pela corrupção de menores alegando que o juízo sentenciante destoou dos elementos probatórios constantes nos autos ao reconhecer a prática da corrupção.

Segundo o julgado, em segundo grau, a configuração do tipo penal atacado exige, para sua perfectibilização, que o elemento essencial do delito, a menoridade, deva encontrar provas robustas nos autos penais. No caso concreto, o magistrado sentenciante se baseou tão somente no fato de que, por ocasião de seu comparecimento à autoridade policial, o adolescente se declarou menor de idade. Mas não houve a juntada de qualquer registro referente a documentos que pudessem comprovar a circunstância etária do menor.

A Relatora relembrou que o próprio Código de Processo Penal (CPP) exige que o estado das pessoas – do tipo casado, solteiro, menor – devem obedecer aos parâmetros descritos na lei civil. Destacou, ainda, que a própria lei civil relativiza essa prova, ao se prever que “a prova de idade será feita mediante certidão do registro civil ou por outro meio de prova admitido em direito, inclusive assento religioso ou carteira profissional emitida há mais de 10 anos’. Importa é que haja algum documento oficial, qualquer que seja, dentro desses parâmetros.

Não há possibilidade de uma condenação com base em mera menção à data de nascimento do suposto adolescente ou a partir da própria declaração do adolescente na sede da polícia, sem referência a nenhum documento apresentado. Assim, deu-se provimento a apelação, com a absolvição dos recorrentes, no tipo penal combatido.

Não se cuidou de analisar a efetiva corrupção de menor, que é crime formal, que resta provado quando a menoridade se revele sem margem à dúvida. O caso referiu-se a ausência da prova da menoridade, e da atipicidade da conduta perseguida.

Leia o acórdão :