Promotor que comparou advogada a uma cadela tira férias de 20 dias

O Ministério Público do Amazonas concedeu férias de 20 dias ao promotor Walber Nascimento. A decisão foi publicada no diário oficial de quinta-feira (21).

O promotor foi afastado das suas funções na última segunda-feira (18), por determinação do Corregedor Nacional do Ministério Público, Oswald D’Albuquerque, após polêmica que envolveu o membro do Ministério Público do Amazonas e a advogada Catharina Estrella, durante uma audiência no Tribunal do Júri.

Durante a audiência, o promotor comparou a advogada a uma cadela, e disse que chamar a advogada de cadela seria uma ofensa aos animais. O vídeo foi divulgado no dia 13 de setembro.