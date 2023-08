Processo seletivo de estágio: DPE-AM divulga relação de candidatos aptos e local de provas

A Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas (Esudpam) divulgou o local de provas e a lista dos candidatos aptos a participarem do processo seletivo de estágio de graduação em Direito. A prova será aplicada neste domingo (20), na Faculdade Martha Falcão, na avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, na Zona Sul de Manaus.

No total, 252 inscrições foram homologadas. A relação definitiva e as respectivas salas de prova podem ser conferidas no Diário Oficial Eletrônico da DPE-AM,publicado nesta quarta-feira (17).

A prova terá a duração de 4 horas, com início às 8h e término às 12h. Conforme o edital, os candidatos devem comparecer ao local de provas com antecedência mínima de 30 minutos e munidos com os documentos pessoais, caneta esferográfica transparente na cor azul ou preta e o cartão de vacina que comprove a vacinação de ao menos duas doses contra COVID19. Após o fechamento dos portões, os candidatos não poderão acessar a sala de prova.

Estágio em Direito

O processo seletivo prevê o preenchimento de 30 vagas e formação de cadastro reserva para estágio de graduação em Direito. A bolsa-auxílio ofertada é no valor de R$ 979 e vale transporte de R$167,20.

O estágio terá duração de 12 meses, com jornada de trabalho de 20h semanais, distribuídas em 4h diárias (pela manhã), de segunda a sexta-feira.

Com informações ds DPE-AM