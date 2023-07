Por falta de Defensor Público, advogado deve receber por trabalhos para os quais foi nomeado

O Tribunal de Justiça do Amazonas já decidiu que cabe ao Estado, e não a Defensoria Pública, pagar pelos serviços de defensores dativos. O debate, no entanto, de alguma forma chega, por mais de uma vez, à Corte de Justiça. Isso porque ainda há processos que, por meio de recursos, são encaminhados à instância superior ante a nomeação de defensores dativos por juízes, devido a falta de Defensores Públicos em algumas Comarcas do Interior do Estado.

Em julgamento relacionado a esse tema, a Corte de Justiça fez publicar, no último dia 24/07, decisão na qual se acolheu recurso parcial do Estado contra os efeitos de uma decisão do juízo de Manacapuru, que, pelos trabalhos de um advogado, ante a ausência de Defensor, fixou honorários em R$ 3 mil, pelo que discordou o Estado. O Acórdão foi relatado pela Desembargadora Vânia Maria Marques Marinho.

Não mais se cuida de indicar que a legitimidade para esses pagamentos seja da Defensoria Pública, mas de não se aceitar os valores estipulados pelo juízo quanto ao desempenho das atividades do defensor dativo no processo para o qual foi nomeado. O Estado fala em excesso de valores.

Reiterou-se que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pela OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua na causa. No caso específico se cuidou de um processo penal.

Se deu ao caso parcial provimento. O Estado quis o pagamento de R$ 499. O Juiz havia fixado R$ 3 mil. A PGJ arguiu que o advogado havia praticado somente dois atos processuais. Como os atos foram praticados em 2020, anteriores à edição da Resolução 05/2022-TJAM, que vincula o arbitramento de honorários, em harmonia com a OAB, deliberou-se que os honorários ficariam em R$ 998, não se aplicando a tabela referida.

A matéria sobre a legitimidade do Estado para o pagamento desses honorários encontra, também, pacificação no Estatuto da Advocacia, com redação da Lei 8.906, que em seu artigo 22,§ 1º, define esse procedimento.

“O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado”.

Processo nº 0000286-57.2021.8.04.5400

