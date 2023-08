Nora por ter agredido a sogra não atrai de plano a competência da Maria da Penha

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA. ART 147, DO CP. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. A controvérsia consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar o delito de ameaça (art. 147, do CP) supostamente praticado pela nora (denunciada) contra a sogra (vítima), sendo o cerne da questão a existência, ou não, de violência de gênero contra a vítima. 2. Não basta somente a condição de vítima mulher para que seja aplicada a Lei nº 11.340/2006, é necessário também que estejam presentes os requisitos insertos em seu art. 5º, que dispõe que a violência praticada contra mulher, seja no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deve ser cometida com base no gênero da pessoa ofendida, de modo que a opressão ocorra em razão de ser ela do sexo feminino, decorrente de sua condição de vulnerabilidade. 3. Os elementos constantes dos autos revelam que a agressão sofrida pela vítima não se deu em razão de sua vulnerabilidade por causa do gênero, mas tão somente foi fruto de um desentendimento entre a vítima, seu filho e sua nora, em virtude do suposto furto de um aparelho celular. 4. Desta forma, não há falar em competência do Juízo do 1ª Juizado Especializado da Violência Doméstica para processar e julgar o feito originário, haja vista que, no caso em tela, resta evidente que o delito praticado não guarda nenhuma motivação de gênero, sobretudo quando levando em consideração o depoimento da vítima, em que a suposta violência empregada se deu por conta de desentendimentos referentes ao suposto furto de um celular. 5. Conflito julgado procedente. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA. ART 147, DO CP. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. A controvérsia consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar o delito de ameaça (art. 147, do CP) supostamente praticado pela nora (denunciada) contra a sogra (vítima), sendo o cerne da questão a existência, ou não, de violência de gênero contra a vítima. 2. Não basta somente a condição de vítima mulher para que seja aplicada a Lei nº 11.340/2006, é necessário também que estejam presentes os requisitos insertos em seu art. 5º, que dispõe que a violência praticada contra mulher, seja no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deve ser cometida com base no gênero da pessoa ofendida, de modo que a opressão ocorra em razão de ser ela do sexo feminino, decorrente de sua condição de vulnerabilidade. 3. Os elementos constantes dos autos revelam que a agressão sofrida pela vítima não se deu em razão de sua vulnerabilidade por causa do gênero, mas tão somente foi fruto de um desentendimento entre a vítima, seu filho e sua nora, em virtude do suposto furto de um aparelho celular. 4. Desta forma, não há falar em competência do Juízo do 1ª Juizado Especializado da Violência Doméstica para processar e julgar o feito originário, haja vista que, no caso em tela, resta evidente que o delito praticado não guarda nenhuma motivação de gênero, sobretudo quando levando em consideração o depoimento da vítima, em que a suposta violência empregada se deu por conta de desentendimentos referentes ao suposto furto de um celular. 5. Conflito julgado procedente.