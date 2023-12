MPAM define empresa para a organização do concurso público

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) assinou contrato, na quinta-feira, 30/11, com a Fundação Carlos Chagas para a organização do concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para servidores administrativos da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas. A empresa contratada será responsável por todas as etapas necessárias para a realização do concurso.

O Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, destacou que a assinatura do contrato é fruto de um esforço conjunto e representa uma visão estratégica para aprimorar a atuação do MPAM.

“Reconhecemos a importância vital de contar com um quadro de servidores qualificados e suficiente para atender às demandas da sociedade amazonense. Estamos agindo de maneira proativa para superar as lacunas existentes”, declarou o PGJ.

A publicação do edital está prevista para a primeira quinzena do mês de dezembro de 2023. O concurso será realizado em Manaus, em uma única data, com aplicação de provas objetivas nos turnos matutino e vespertino. As disciplinas e requisitos específicos para cada cargo serão definidos posteriormente, em acordo com a Fundação Carlos Chagas.

Além disso, a Procuradoria encaminhou ao Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) um despacho referente à aprovação de um ante projeto de lei para a criação de 136 novos cargos efetivos. Essa proposta tem como objetivo melhorar a operacionalidade da Procuradoria, de forma a atender as demandas de forma mais ágil e eficaz, além de reduzir a sobrecarga de trabalho e aumentar a produtividade. O ante projeto abrange diversas profissões atuais do mercado de trabalho.

Após um estudo de impacto orçamentário e financeiro, a Procuradoria constatou a viabilidade de arcar com os custos relacionados à criação dos cargos. O provimento dessas vagas será fundamental para a realização do concurso público. Com informações do TJAM