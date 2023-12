Juiz manda que Estado pague ajuda de custo aos novos Delegados nomeados para interiores do Amazonas

Decisão do Juiz Moacir Pereira Batista, do Plantão Judicial, em atendimento a pedido do Sindepol- Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Amazonas -, determinou ao Governador do Amazonas e em especial ao Delegado Geral de Polícia Civil do Estado que se faça cessar a omissão quanto ao pagamento de ajuda de custo a 34 Delegados que foram nomeados para tomar posse no cargo em diversos municípios do Estado do Amazonas.

Com a liminar o magistrado ponderou que “percebe-se que o ato administrativo impugnado – Portaria 1362/2023 – GDG/PC – lotou 34 Delegados de Polícia Civil em diversas cidades do interior do Estado do Amazonas, além de autorizar o pagamento de Auxílio Moradia e Adicional de Atividades Penosas, sendo omisso em relação à Ajuda de Custo, agora requerida em sede de liminar”

A decisão afastou o argumento de que haveria impedimento normativo ao pagamento da ajuda de custo, uma vez que a concessão não se vincula a obrigatoriedade de lotação inicial no interior quanto aos Delegados recém-nomeados, até porque a discussão não integra a questão jurídica debatida. Ademais, dispôs o juiz, o Edital do concurso previu somente sobre a lotação inicial obrigatória dos servidores delegados no interior, mas não vedou o pagamento de ajuda de custo.

Concluiu a decisão por deferir a medida, independentemente de ouvir a Administração Pública, determinando, de imediato, que a autoridade coatora adote todas as providências necessárias no sentido de publicar portaria retificadora ou nova portaria concedendo ajuda de custo a todos os novos delegados nomeados.