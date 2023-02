Jornalista Glen Greenwald vence Moro em decisão sobre exclusão de postagens em redes sociais

A 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná julgou recurso do jornalista Glenn Greenwald contra sentença que o condenou à exclusão de postagens do Twitter e do You Tube sobre Sérgio Moro. O ex-juiz do Paraná havia saído vitorioso na ação em primeira instância. O TJPR decidiu que as postagens devem ser preservadas. Moro foi chamado de juiz corrupto por Glen nas publicações.

O fundamento para a reforma da sentença de primeiro grau, com a alteração da decisão que determinou a remoção dos conteúdos referentes ao ex-magistrado, foi o de que, à permanecer a ordem de exclusão das postagens, estaria se produzindo uma lesão à liberdade de opinião pública e política, em evidente censura. Foi relator o Desembargador Gilberto Ferreira.