Ex-deputado é acusado de improbidade por prática de nepotismo na Assembleia do Amazonas

O Promotor de Justiça, Edinaldo Aquino Medeiros, moveu uma ação de improbidade administrativa contra o ex-deputado da Assembleia Legislativa do Amazonas, Platiny Soares Lopes. Platiny é acusado de ter nomeado para o seu gabinete, em 2017, cinco servidores com parentesco até o terceiro grau. Os pais e os irmãos de Platiny também respondem à ação, todos nomeados na época em que foi parlamentar.

Para a configuração do ato de improbidade, o Promotor de Justiça invocou a Constituição Federal, amparando o lançamento de sua acusação com a comprovação de que o ex-deputado foi a autoridade responsável pela nomeação dos seus familiares para o exercício de cargos comissionados em seu gabinete. É o parlamentar que indica à Diretoria Geral da Assembleia os nomes das pessoas que ocupam cargos comissionados, dispôs a ação.

A ação relata que, anterior ao ajuizamento do pedido de reconhecimento de improbidade administrativa, o parlamentar foi investigado, por meio de um Inquérito Civil. Documentos coletados, inclusive extraídos de noticiários da imprensa, robusteceram as investigações. O parlamentar teria assumido estar ciente das implicações, mas justificava que os servidores, todos membros da família, eram de sua extrema confiança.

“Ciente das contratações e dos vínculos de parentesco com o seu Chefe de Gabinete, o pai, não teria, ainda assim, o ex-parlamentar visto motivos para exoneração dos ditos servidores”, constou nos autos. Evidenciava-se, segundo a ação, a vontade livre e consciente de agir parta efetivar contratação de parentela.

O Promotor pede a condenação de Platiny pela prática de conduta descrita na lei de improbidade administrativa, ante a proibição dos contratos com a Administração Pública. A ação, distribuída em 25 de julho de 2023, firmou a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública, com o Juiz Ronnie Frank Torres Stone.

Platiny Soares é ex-deputado estadual do Amazonas, sendo eleito pelo Partido Verde com 26.987 votos no ano de 2014. Foi, na época, o mais jovem parlamentar da história a assumir cargo na Assembleia Legislativa do Amazonas, com apenas 22 anos de idade.

Processo nº~0937587-40.2023.8.04.0001