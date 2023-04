Decisão corrige valores atrasados a serem pagos pelo Estado

Segundo o voto, ocorre a submissão à regra prevista no enunciado administrativo 02/STJ, no que se volta à discussão sobre a aplicação do artigo 1º da lei 9.494/97 (com redação dada pela lei 11.960/2009) às condenações impostas à Fazenda Pública, em caso concreto que é relativo a indébito tributário, com teses jurídicas já fixadas.

Com informações do TJ-RN