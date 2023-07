Banco prova validade de contrato digital com o consumidor e reforma condenação

Nâo é porque o contrato pactuado pelo correntista da instituição financeira tenha o registro de dados essenciais na forma digital pelo próprio Banco que essa circunstância, por si, seja o bastante para que, na ação levada à cabo pelo consumidor, possa o juiz concluir pela invalidez da operação, com a proclamação do defeito da prestação dos serviços.

Nesse sentido a Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, do Tribunal de Justiça, reformou uma sentença do juiz Manuel Amaro de Lima, da 20ª Vara Cível. Condenado à devolução de R$ 81 mil e ao pagamento de R$ 15 mil à título de danos morais, o Banco Daycoval reformou a sentença que o condenou a indenizar o cliente.

O Juiz havia entendido que os débitos lançados contra o autor pelo Banco Daycoval eram inexigíveis e, desta forma, além de devolução em dobro, ante o raciocínio da má fé, também concluiu pela existência de danos imateriais. O Banco recorreu e a impugnação foi acolhida em sua totalidade, com a reforma da sentença.

No caso concreto a Desembargadora definiu que o Banco se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, não examinado em primeira instância. A autora havia refinanciado uma dívida com o Votorantim. Depois optou pela portabilidade, e a dívida foi novamente refinanciada pelo Daycoval, com contrato, assinado digitalmente, cuja assinatura não foi impugnada pelo autor.

Ao final, com a inversão da sentença de primeiro grau, o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado. A exigência do pagamento foi suspensa em função da gratuidade da justiça, que havia sido deferida.

Processo nº 0658260-35.2020.8.04.0001

Leia o acórdão :