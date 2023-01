A prisão de Daniel Alves foi montada em ‘armadilha” da Polícia Catalã, diz jornal da Espanha

A morte da sogra de Daniel Alves foi o motivo que levou o jogador brasileiro de volta ao país basco. Na ocasião, a acusação contra Alves já transitava na Espanha e as autoridades sabiam que se Alves retornasse ao Brasil seria difícil prendê-lo, pois não há acordo do governo espanhol com o brasileiro sobre extradição. Assim, diz o Jornal “El Correo’ que os Mossos d´Esquadra, a Polícia Espanhola, preparou uma armadilha para Daniel. A Polícia vazou informações de que havia uma denúncia de agressão sexual contra o jogador, que foi colhida pela imprensa. Ocorre que as autoridades criaram um fato-falso- de que Daniel esteve no banheiro com a vítima por 47 segundos.

Daniel deu uma entrevista em um rádio, onde negou as acusações, e a Polícia o convidou para uma reunião informal. Quando chegou para essa ‘reunião’, ao lado de sua advogada, após seu depoimento, foi dada a ordem de prisão face às contradições do seu ‘interrogatório’. Essas contradições foram expostas pela polícia ao Ministério Público e a juíza, que decretou a preventiva, com base na falta de um acordo de extradição entre Brasil e Espanha- e o risco de fuga do jogador, face sua capacidade econômica.

Na entrevista que Daniel Alves deu a emissora espanhola, sobre o anunciado estupro, Alves afirmou ter relações consensuais com a mulher que lhe acusava e o suposto crime teria ocorrido num banheiro da área VIP de uma casa noturna. Alves disse que estava sentado no vaso sanitário quando a mulher se atirou contra ele.

Depois sobreveio a indagação da Polícia. A tatuagem de meia lua entre o abdômen e as partes íntimas somente poderiam ser vistas se ele estivesse sem roupa e em pé. O fato não teria ocorrido apenas dentro dos 47 segundos anunciados anteriormente pelas autoridades policiais. Imagens da vigilância da boate confirmam que Alves teria ficado com a vítima por 15 minutos no banheiro.