Preterição de nomeação a cargo público exige que mandado de segurança tenha prova da recusa

A hipótese de recusa na nomeação de candidato por parte da administração pública deve se evidenciar pela demonstração de que essa preterição, ainda que tacitamente, revele que o poder público, durante o prazo de validade do certame, tenha precisado, de fato, da presença do servidor para a consecução das atividades relacionadas ao cargo posto para disputa entre os interessados. Sem esses motivos, não é dado à Justiça atender a pedido de reconhecimento do direito à nomeação, mormente em mandado de segurança no qual não há provas pré constituídas acerca da ilegalidade.

Com essa disposição, o Desembargador Elci Simões de Oliveira, do TJAM, dispôs que os critérios de conveniência e oportunidade justificam a discricionariedade da Administração Pública para o ato de nomeação, ainda que o concurso esteja no prazo de validade validade. Cabe a Administração o juízo de avaliação, inclusive, de disposições orçamentárias, firmou o Relator.

No mandado de segurança o autor alegou que foi classificado na 45ª colocação, para cinco vagas disponíveis par o cargo de Agente Técnico. Porém, e que entre a realização das provas e a homologação do resultado final do concurso houve a edição de um decreto municipal que extinguiu 59 cargos de Assistente Técnico Fazendário vagos, além de que mesmo com necessidade de servidores e concurso público vigente, o Município realizou a contratação de servidores terceirizados para prática de atos de competência de servidores de cargo efetivo.

Entretanto, com voto do Relator o acórdão da Câmara Cível definiu que “a alegação de que a Administração tem contratado servidores temporários para as mesmas funções não demonstra, por si só, a “preterição arbitrária e imotivada” de candidato aprovado fora do número de vagas. “A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados”. A segurança foi negada.

