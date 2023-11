Lojas Renner deve indenizar por venda casada em serviços de cartão de crédito

A juíza Lídia de Abreu Carvalho Frota, da 3ª Turma Recursal do Amazonas, reformou sentença que negou pedido de danos morais, em favor de consumidor, que narrou ter sofrido venda casada de seguro, durante a obtenção de um cartão de crédito das Lojas Renner S/A.

Na ação, a autora narrou que durante uma ida à Renner, foi abordada por uma vendedora, que lhe sugeriu a aquisição do cartão de crédito, mas foi obrigada a aceitar o serviço de “Bolsa Segura”, no valor mensal de R$ 7 reais. A defesa da consumidora alegou venda casada, e requereu danos morais, face a aquisição do cartão da loja ter sido condicionado à aquisição de outro serviço.

Ao examinar a causa, a juíza Cláudia Monteiro Pereira Batista, do 13° juizado Especial Cível de Manaus, negou os pedidos autorais. Para a juíza, ‘a demanda é improcedente, tendo em vista que não vislumbro a suposta venda casada alegada, os serviços foram contratados pela parte autora, que poderia ter solicitado o seu cancelamento junto a administradora, no entanto, não há indicação de qualquer protocolo ou atendimento junto a parte ré”, registrou a magistrada.

Em grau de recurso, a magistrada Lídia de Abreu, fundamentou que a prática constitui venda casada, e que ‘há clara irregularidade quando o fornecimento do produto ou serviço é condicionado à aquisição de outro bem’, e que configura falha na prestação de serviço quando não há documento contratual.

Nesse sentido, a magistrada reformou a sentença de primeiro grau e determinou a devolução em dobro dos valores descontados a título de “Bolsa Segura”, além de indenização por danos morais de R$500 reais.

Recurso Inominado Cível: 0443965-69.2023.8.04.0001

Leia a ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA DE SEGURO. ATITUDE QUE ATENTA CONTRA A TRANSPARÊNCIA E O DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. TJ-AM – Recurso Inominado Cível: 0443965-69.2023.8.04.0001 Manaus, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 18/11/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2023)